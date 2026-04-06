Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno: turisti americani denunciati dalla polizia

RIMINI. Denunciati per atti osceni in luogo pubblico: è questo il bilancio di un pomeriggio di follia sulla spiaggia di Rimini, dove due turisti americani sono stati sorpresi a consumare un rapporto sessuale completo nel cuore di Marina centro. L’episodio è avvenuto nel giorno di Pasqua, intorno all’ora di pranzo, nel tratto di arenile tra i bagni 28 e 30, davanti agli occhi increduli di centinaia di passanti e numerosi minori impegnati nella passeggiata festiva.

I protagonisti, un uomo di 33 anni e una donna di 31 di origini anche italiane, entrambi residenti negli Stati Uniti, hanno ignorato la folla e la luce del sole continuando l’atto per diversi minuti. La scena, ripresa dai cellulari di molti presenti, è stata interrotta solo dall’arrivo delle volanti della polizia, allertate da numerose segnalazioni giunte al 112.

Gli agenti, intervenuti direttamente sulla battigia, hanno identificato la coppia e proceduto con una denuncia a piede libero. La posizione dei due turisti è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.