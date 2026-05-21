Rimini, sesso a pagamento, rapina e manette, studente 20enne scagionato dai video: “Solo un equivoco”

È tornato in libertà il ventenne riminese che era stato arrestato con le pesanti accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, pur convalidando l’arresto eseguito dalle forze dell’ordine, ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere per la totale assenza di indizi di colpevolezza, disponendo la scarcerazione immediata del ragazzo. Lo studente, che si trovava rinchiuso all'interno della casa circondariale di Rimini dallo scorso 17 maggio, ha potuto così fare rientro a casa. A fare chiarezza sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno mostrato come l’intera vicenda sia nata da un colossale malinteso.