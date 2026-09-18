Rimini, serata di follia in Corso d’Augusto: danneggia le vetrine con un sasso, la Polizia lo ferma a torso nudo e sanguinante

Crea scompiglio a Rimini in corso d’Augusto e viene ritrovato sanguinante e a torso nudo dalle forze dell’ordine. Ieri sera, giovedì 17 settembre, la Polizia di Stato, ha tratto in arresto un uomo di nazionalità straniera per furto aggravato, danneggiamento, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Intorno alle 22.20, un equipaggio della Sezione Volanti, a seguito di numerose segnalazioni, è stato inviato in Corso d’Augusto. Giunti sul posto, i poliziotti trovavano un gruppo di persone intorno ad un uomo, indicandolo come l’autore del danneggiamento di numerose vetrate dei negozi presenti lungo il corso. L’uomo, visibilmente agitato, si presentava a torso nudo con alcuni tagli sanguinanti e con un sasso nella mano destra. Alla richiesta da parte dei poliziotti di calmarsi e di lasciare il sasso per terra, l’uomo reagiva con violenza pronunciando frasi prive di senso.

Gli operatori di polizia hanno dovuto immobilizzare lo straniero, al fine di poterlo accomodare sull’autovettura di servizio e portarlo in Questura per gli accertamenti di rito, a seguito dei quali l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.