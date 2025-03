Meno studenti in vacanza e gite scolastiche in calo di presenze. Il mercato dei viaggi organizzati dalle scuole superiori parla in negativo. Con pernottamenti in forte discesa rispetto allo scorso anno.

È quanto emerge da un’analisi effettuata da Aidit - Federturismo in relazione ai dati 2024 confrontati con quelli, comunque da aggiornare, del 2025.