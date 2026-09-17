Rimini, semina il panico in Pronto Soccorso lanciando sgabelli e sedie: arriva la Polizia e lo arresta

Una serata di paura per il personale del Pronto Soccorso di Rimini quella di ieri, mercoledì 16 settembre. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità senegalese per danneggiamento aggravato. Verso le 19.15 l’equipaggio è stato inviato presso il Pronto Soccorso per un uomo in evidente stato di alterazione che si era inizialmente presentato per ricevere cure ad un labbro indicando di essere stato aggredito da una persona a lui nota. Durante la visita, l’uomo improvvisamente si è alzato dal lettino, urlando per poi lanciare uno sgabello in direzione del medico e delle infermiere senza però colpirle ma centrando un mobile per la custodia dei medicinali. Subito dopo si è diretto verso la sala di aspetto del Pronto Soccorso pediatrico dove ha sradicato una sedia lanciandola contro il pavimento, per poi staccare una panchina in metallo e lanciarla a terra.

Vista la situazione di pericolo, il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza sono stati costretti a mettersi al riparo. Appena arrivati i poliziotti, notando la circostanza, gli hanno applicato le manette di sicurezza per trasportarlo in Questura dove continuava la sua condotta aggressiva anche nelle celle di sicurezza colpendo vari calci la porta della cella. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità in attesa della direttissima che si terrà oggi.