Rimini, “sei una ladra, mi riprenderò casa mia”: stalker condannata per molestie alla nuova inquilina

Nove mesi di carcere con pena sospesa, subordinata a un percorso psicologico di recupero da svolgere presso un ente convenzionato con il tribunale, e il pagamento di 4mila euro come risarcimento danni alla parte civile.
Questo dice la sentenza di condanna emessa ieri dalla giudice Elisa Giallombardo nei confronti di una 62enne residente in Valmarecchia, accusata di stalking e invasione di terreni. Per lei la pm Alessia Mussi aveva chiesto un anno di reclusione.
La donna, difesa dall’avvocata Leanne Arceci del foro di Rimini, aveva molestato e minacciato una 63enne della stessa zona perché, a suo dire, le avrebbe “rubato” la casa nella quale abitava. La vittima però risulta a tutti gli effetti essere l’aggiudicataria della villetta, andata all’asta dopo che l’imputata, in difficoltà economiche, non era più riuscita a pagare il mutuo.