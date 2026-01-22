Rimini, “sei una ladra, mi riprenderò casa mia”: stalker condannata per molestie alla nuova inquilina

La donna, difesa dall’avvocata Leanne Arceci del foro di Rimini, aveva molestato e minacciato una 63enne della stessa zona perché, a suo dire, le avrebbe “rubato” la casa nella quale abitava. La vittima però risulta a tutti gli effetti essere l’aggiudicataria della villetta, andata all’asta dopo che l’imputata, in difficoltà economiche, non era più riuscita a pagare il mutuo.

Questo dice la sentenza di condanna emessa ieri dalla giudice Elisa Giallombardo nei confronti di una 62enne residente in Valmarecchia, accusata di stalking e invasione di terreni. Per lei la pm Alessia Mussi aveva chiesto un anno di reclusione.

Molestie e minacce iniziate nella primavera del 2017 e proseguite per circa quattro anni. Ogni qualvolta la incontrava, la offendeva con frasi come “sei una ladra” oppure la minacciava dicendole “mi riprenderò casa mia in tutti i modi”. La 62enne poi presentò numerose querele, incolpando la “rivale” (costituitasi parte civile e tutelata dall’avvocato Mattia Lancini) di danneggiamenti e appropriazione indebita.

In molte occasioni, secondo l’accusa, l’imputata si sarebbe introdotta addirittura all’interno del suo terreno, varcando i confini e piantando arbusti, rivolgendo poi alla vittima insulti del tipo: “vattene via, questa è casa mia, sistemala bene che tanto tornerò”. A febbraio 2021 entrò abusivamente nel terreno dopo aver divelto alcune reti, minacciando la donna di denunciarla perché quell’area era di sua proprietà. Qualche mese dopo si introdusse nel cortile dell’abitazione, scattò alcune fotografie e rimosse le transenne e le cordelle fustellate in plastica che delimitavano i confini delle particelle catastali.