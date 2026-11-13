Rimini, “se scopro dove siete vi ammazzo”: tormenta l’ex moglie e la figlia e finisce in carcere

Una lunga serie di soprusi e si aprono le porte del carcere di Rimini. Violenza sessuale sull’ex moglie e maltrattamenti sulla figlia adolescente, i reati che hanno portato in carcere giovedì sera un uomo di 38 anni di nazionalità ucraina, in esecuzione di una misura cautelare emessa dalla gip di Rimini Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. La donna e la figlia, per sottrarsi alle violenze del 38enne, a fine settembre, sono scappate di notte, trovando rifugio da dei conoscenti fuori regione.

Le violenze, come hanno denunciato ex moglie e figlia, erano iniziate molti anni fa già in Ucraina e poi si erano aggravate con il trasferimento all’inizio della primavera in Italia. A Capodanno, quando la famiglia si trovava ancora nel paese di origine, la ragazzina aveva chiamato la polizia ucraina per chiedere aiuto, perché il padre stava picchiando selvaggiamente la madre.

Le condotte violente erano continuate anche dopo il trasferimento nel Riminese, sia nei confronti della ex moglie che della figlia. “Se scopro dove siete vi ammazzo”, scriveva alla ex dopo la fuga notturna. Dopo l’allontanamento infatti le minacce erano diventate ancora più chiare: “esplicite minacce di morte, di sottrazione della figlia e della sua vita, di farla licenziare, di rovinarle cercando di far ulteriormente leva sulla condizione di isolamento in Italia che normalmente vivono gli immigrati, specie se da poco tempo”, scrive la gip considerando adeguata la scelta cautelare della custodia in carcere. La donna ha poi denunciato episodi di violenza sessuale subiti dall’ex marito, quando rientrava a casa ubriaco.