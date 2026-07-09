Rimini, scuole materne: 160 posti ancora liberi

Il sistema educativo di Rimini si conferma all’avanguardia sul fronte dell’accoglienza e dei servizi per l’infanzia. In vista del prossimo anno scolastico, nelle scuole materne del territorio riminese – tra comunali, statali e convenzionate – rimangono ancora circa 160 posti disponibili. Questa disponibilità residua assicura alla città una copertura potenziale vicina al 90% dei bambini nati tra il 2021 e il 2023, garantendo nei fatti una risposta totale alle domande presentate dalle famiglie e consolidando un’offerta diffusa in tutti i quartieri.

Se le materne mantengono standard altissimi, è sui nidi che l’amministrazione comunale registra un vero e proprio balzo strutturale. La percentuale di copertura dei posti è infatti cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, passando dal 27,66% del 2018 al 28,8% del 2022, fino a toccare il record del 42,11% nel 2026. Un trend positivo destinato a migliorare ancora a settembre, quando l’apertura delle nuove strutture finanziate con i fondi del Pnrr porterà la copertura cittadina al 45%, segnando un incremento di oltre diciassette punti percentuali rispetto a otto anni fa. Con questi numeri, Rimini supera nettamente la media nazionale, ferma al 35,5%, oltrepassa i vecchi parametri europei e anticipa con largo anticipo gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030.

La vicesindaca con delega alle Politiche educative, Chiara Bellini, ha espresso grande soddisfazione per i dati, sottolineando come gli investimenti fatti abbiano avuto lo scopo di ampliare le strutture, rivedere i criteri d’accesso e aumentare l’equità sociale del servizio. Bellini ha rimarcato che l’attenzione alla qualità pedagogica permette oggi di dare continuità alle richieste dei genitori e che l’obiettivo resta quello di consolidare un sistema scolastico solido in tutta la città. Per le famiglie interessate, tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di iscrizione sono consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Rimini.