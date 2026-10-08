Rimini, scuole dell’infanzia e sicurezza: lavori in vista in sei strutture

Recinzioni rafforzate, giardini ripensati e ambienti più confortevoli per bambini e personale: a Rimini la Giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per la manutenzione straordinaria che interessa complessivamente sei scuole dell’infanzia e asili nido del territorio, con un investimento complessivo di oltre 154 mila euro.
L’approvazione, avvenuta questa settimana, segna un altro passo di un percorso che punta a migliorare la sicurezza degli edifici, riqualificare gli spazi esterni e rendere gli ambienti più funzionali e adatti alle attività educative. Coinvolte le scuole dell’infanzia Aquilone, Gambalunga, La Gabbianella, La Vela e Le Margherite, oltre all’asilo nido Isola Blu. Gli interventi sono stati individuati a partire dalle esigenze specifiche di ciascuna struttura.