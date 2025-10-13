Rimini, scuola Villaggio I Maggio: via libera alla copertura della mensa

Rimini
  • 13 ottobre 2025
La vice sindaca Chiara Bellini
La vice sindaca Chiara Bellini

La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola elementare di Villaggio I Maggio. I lavori, per un investimento complessivo di 135mila euro già finanziati, saranno mirati a potenziare l’impermeabilità del soffitto dei locali, per impedire il verificarsi di infiltrazioni che possano precludere la piena fruibilità da parte degli studenti dello spazio. Contestualmente si interverrà sulla sostituzione dell’impianto antincendio, con lavori affidati ad Anthea.

