RIMINI. Scuola San Salvatore di Rimini, i genitori contestano la mancata attivazione della prima classe a partire dal prossimo anno scolastico, nonostante i dieci iscritti iniziali e l’interesse di altre famiglie «che riferiscono però l’impossibilità di contattare la dirigenza». In risposta Chiara Bellini, vice sindaca con delega alle Politiche educative, punta l’accento sulle inevitabili conseguenze della denatalità «pur non mancando, nelle opportune tempistiche, la possibilità di rendere il plesso più appetibile tramite il cosiddetto “tempo pieno creativo”».