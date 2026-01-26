Rimini. Scuola e multiculturalità, la preside: “I bambini stranieri sono una risorsa ma non è un idillio. E’ fondamentale il dialogo”

«I bimbi stranieri alla Ferrari? Sono una risorsa ma non viviamo un idillio. La multiculturalità si costruisce un giorno alla volta». Inizia così la riflessione della professoressa Chiara Giovannini, dal settembre 2022 dirigente dell’Istituto comprensivo Centro storico che, pur tra tante soddisfazioni professionali, evidenzia un dato di fatto: «Anche a Rimini c’è chi non iscrivere i figli in scuole dove prevale il backround migratorio. Ho raccolto con infinito piacere - aggiunge - un’eredità importante che per dieci anni è stata in mano a Lorella Camporesi, ora dirigente alle Bertola. Il nostro istituto è composto da una scuola dell’infanzia, la “Gambalunga”, quattro scuole primarie (Ferrari, De Amicis, Griffa, Toti) e la media Panzini».