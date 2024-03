Rimini, “Scuola con Gusto”: al via il progetto del Caar dedicati ai più giovani - Gallery

Il Caar– Centro Agro Alimentare Riminese ha dato avvio oggi al progetto “Scuola con Gusto” che ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare le giovani generazioni ad un’alimentazione sana ed equilibrata e a stili di vita salutari. Nella mattinata inaugurale del progetto, insieme al presidente del Caar Gianni Indino e al direttore Cinzia Furiati che ha tirato le fila del progetto, hanno accolto i bambini anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e l’assessora comunale all’Agricoltura, Francesca Mattei.

Dopo aver fatto “la spesa” di frutta e verdura offerti dal centro agro alimentare e completata una breve visita al Caar per conoscere da dove arrivano i prodotti e di cosa si occupano le persone che ci lavorano, i bambini trascorrono una parte della mattinata insieme ai docenti e agli studenti dello IAL di Riccione, che introducono i bambini alla conoscenza di una varietà di alimenti sani, guidandoli alla scoperta dei diversi sapori, aromi e consistenze, anche attraverso attività che destano molta curiosità come l’intaglio artistico, coinvolgendoli nella preparazione di snack e bevande gustosi e nutrienti con frutta e verdura freschi. La mattinata al Caar prosegue con la biologa nutrizionista Sofia Canini, che attraverso un laboratorio sensoriale fatto di giochi didattici li coinvolge facendo loro riconoscere, utilizzare e assaporare i prodotti ortofrutticoli e portandoli a conoscenza di importanti concetti come piramide alimentare e piatto sano. Ogni classe coinvolta, nelle prossime settimane parteciperà anche al secondo appuntamento del progetto, ovvero alla visita didattica all’azienda agricola.