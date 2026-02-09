Rimini, “scritte vergognose di fronte al Giardino delle Vittime delle Foibe”: la denuncia di Fratelli d’Italia

“Scritte vandaliche di fronte al Giardino delle Vittime delle Foibe”. Lo denuncia in una nota la sezione di Rimini di Fratelli d’Italia attraverso il coordinatore comunale Claudio Mazzarino. “Fratelli d’Italia Rimini esprime la più ferma condanna per le scritte vergognose comparse questa mattina di fronte al Giardino dedicato alle Vittime delle Foibe. Un atto vile e anonimo che non colpisce una parte politica, ma offende la memoria di uomini, donne e bambini barbaramente uccisi e per troppo tempo rimossi dalla storia nazionale. Profanare un luogo di ricordo significa colpire il valore stesso della memoria, della dignità e del rispetto dovuto alle vittime. Chiediamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che si proceda rapidamente alla rimozione delle scritte, restituendo decoro a uno spazio che appartiene a tutta la comunità riminese”.