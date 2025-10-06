Rimini, scritte sulla scala del Podestà, in corso i lavori di pulizia ed è caccia ai responsabili

A Rimini sono in corso, da questa mattina, i lavori di pulitura e restauro della scala esterna che collega Palazzo del Podestà e Palazzo dell’Arengo, deturpata da scritte offensive nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre scorsi. L’intervento dovrebbe concludersi in giornata. I restauratori dell’azienda “Ad Arte” sono all’opera dopo che l’amministrazione comunale ha inviato alla Soprintendenza una segnalazione corredata da relazione tecnica dettagliata e documentazione fotografica del danno subito, ottenendo le necessarie autorizzazioni per procedere tempestivamente al ripristino. Prosegue anche l’attività investigativa della Polizia Locale per individuare i responsabili del grave atto vandalico, dopo che gli agenti hanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area del centro storico interessata dall’episodio.