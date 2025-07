Rimini, scoperto con documenti falsi: arrestato sul lungomare di Viserba

Nella nottata di mercoledì 16 luglio, intorno alle 2, un equipaggio della Questura di Rimini in servizio di controllo del territorio ha arrestato uno straniero in possesso di un documento d’identità contraffatto. In particolare, i poliziotti procedevano al controllo di alcuni stranieri sul lungomare di Viserba, tra i quali spiccava l’atteggiamento poco collaborativo di uno di loro, che durante il controllo aveva esibito una carta d’identità rilasciata dalle autorità spagnole sulla cui genuinità gli agenti nutrivano alcuni sospetti.

Date le circostanze, gli agenti, conducevano lo straniero in Questura dove a seguito di ulteriori accertamenti, si appurava la falsificazione del documento, valido per l’espatrio. Per tali motivi, lo straniero veniva tratto in arresto per possesso e fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.