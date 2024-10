Rimini, scoperti dalla Finanza buttano dalla finestra 4 chili di cocaina

RIMINI. Quando la guardia di Finanza è entrata in casa, hanno buttato dalla finestra dei sacchetti con 27 panetti di cocaina, 4 chili in tutto. Peccato che sotto c’erano degli altri finanzieri in borghese. Così tre persone sono state arrestate ieri a Rimini e la droga, che sul mercato avrebbe fruttato 400.000 euro, è stata sequestrata. Con essa sono stati sequestrati anche 6.000 euro in contanti considerati provento dello spaccio. La vicenda è iniziata ieri pomeriggio, quando le Fiamme gialle hanno iniziato a pedinare un pluripregiudicato che, a bordo di una Smart, si trovata nella zona del Palacongressi. Quando li ha visti, l’uomo ha accostato e ha tentato di scappare rifugiandosi in un appartamento di via Del Cigno, dove, oltre a due persone, c’erano anche la droga e i soldi. Da qui il tentativo di uno di loro di disfarsi della sostanza, buttando le buste dalla finestra e la perquisizione domiciliare e delle auto da parte delle Gdf, che ha trovato altri involucri con la droga, materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi e il denaro. Uno dei tre pusher ha tentato anche di nascondere altre sette palline di cellophane ma i cani antidroga lo hanno pizzicato. I tre sono stati portati nel carcere di Rimini.