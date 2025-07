Rimini. Scontro tra una moto e uno scooter, un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Superstrada che collega Rimini a San Marino. L’episodio, intorno alle 7.30, all’altezza dello svincolo per Cerasolo. A rimanere coinvolti due motociclisti di 73 e 66 anni. Ad avere la peggio il più anziano dei due, soccorso dai sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato e intubato, lo hanno trasportato in elisoccorso in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Ferite lievi invece per il 66enne, portato all’ospedale Infermi di Rimini.

Secondo le prime ricostruzioni, entrambi erano fermi al semaforo in direzione San Marino. Scattato il verde, le due moto, uno scooter Honda Integra e una Yamaha Tracer, per cause ancora da accertare si sono scontrate lateralmente. A causa dell’impatto i due motociclisti sono caduti rovinosamente a terra.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, con la Superstrada rimasta completamente chiusa per molto tempo, causando inevitabili ripercussioni sul traffico. Ora toccherà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.