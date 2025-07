Rimini. Scontro sulla Via Emilia: scooterista trasportato in elicottero

Un grave incidente ha coinvolto nel pomeriggio un cinquantenne in sella al suo Honda SH lungo la Via Emilia, nel tratto in direzione Santarcangelo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero dopo essere rimasto vittima di uno scontro che poteva avere conseguenze ben più drammatiche.

La dinamica dell’incidente, a una prima valutazione, è purtroppo una di quelle che si ripetono con frequenza sulle nostre strade. Il cinquantenne procedeva regolarmente quando, poco prima della stazione ESSO, una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta ha improvvisamente tagliato la doppia linea continua per svoltare. L’impatto contro la fiancata destra dell’auto è stato inevitabile e violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale per i rilievi. Le condizioni dello scooterista sono stabili, ma desta preoccupazione la situazione di un arto superiore che ha subito lesioni significative nell’impatto.

L’episodio riporta l’attenzione su una delle cause più frequenti degli incidenti: le manovre improvvise e vietate come il taglio della doppia linea continua. Una frazione di secondo di imprudenza che ricorda quanto sia importante rispettare le regole del codice stradale per garantire la sicurezza di tutti.