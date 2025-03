Rimini. Scontro frontale tra l’auto dei carabinieri e un’utilitaria con a bordo una coppia di anziani. VIDEO e GALLERY

Violento scontro tra un’auto di ordinanza dei carabinieri e un’utilitaria con a bordo una coppia di anziani. L’incidente è avvenuto oggi in tarda mattinata, intorno alle 11, in viale Regina Elena all’altezza dell’intersezione con via La città delle donne, quando una pattuglia della stazione di Miramare e una Citroen si sono scontrate quasi frontalmente. I militari procedevano in direzione Ravenna, la coppia di anziani proveniva dal lato opposto. Sono stati tutti trasportati in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.