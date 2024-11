RIMINI. Scontro fra due auto questa mattina nei pressi della rotatoria dell’incrocio fra via Covignano e la Statale 16, sul lato mare. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Il traffico è stato momentaneamente interdetto nel tratto fra via Covignano lato mare e la rotatoria per i rilievi della polizia locale.