Rimini, scogliera del molo di Levante: in vista un prolungamento di 100 metri

La Giunta ha approvato la convenzione fra Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini che permetterà di accedere al finanziamento del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) per la realizzazione del primo lotto di interventi per il completamento dell’Avamporto di Rimini.

Il progetto prevede il prolungamento di circa 100 metri dell’esistente scogliera del molo di Levante, a partire dalla testata attuale della barriera foranea. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e la sicurezza della navigazione nel porto canale, rafforzare la difesa dai venti e dalle mareggiate, in tutte le condizioni meteo-marine.

Questa prima fase di opere prevede un investimento complessivo di 3 milioni di euro che, grazie alla convenzione appena sottoscritta, sarà cofinanziata per 1,5 milioni dalla Regione attraverso il programma ministeriale FUNT Capitale 2025. La restante parte sarà coperta da risorse comunali, già stanziate in bilancio.

“Con l’ufficializzazione del contributo da parte della Regione possiamo dare concretamente il via al percorso che porterà alla realizzazione del primo lotto di interventi attesi per la messa in sicurezza e l’accessibilità dell’avamporto – sottolinea l’assessora all’Ambiente Anna Montini – l’obiettivo è di pubblicare la gara per l’assegnazione dei lavori a inizio del nuovo anno, per poter così dare corso ad un’opera attesa, che potenzierà la fruibilità dello specchio d’acqua a favore della marineria locale”.