Rimini, Scm Group: fatturato di 900 milioni e nuove nomine nel cda

L’assemblea dei soci di Scm Group S.p.A. si è riunita per la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del presidente onorario e per l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024.

Il nuovo CdA è così composto: Enrico Aureli (presidente), Andrea Aureli (vicepresidente), Giovanni Gemmani (vicepresidente), Marco Mancini (amministratore delegato) e i consiglieri Valentina Aureli, Luca Franceschini e Martino Gemmani. I soci hanno inoltre nominato Presidente Onorario Adriano Aureli.

I soci hanno ringraziato il presidente uscente Andrea Aureli e il presidente onorario uscente Alfredo Aureli per la proficua attività svolta durante i rispettivi mandati. Approvato anche il bilancio consolidato del Gruppo, che registra un fatturato di 900 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

“Anche nell’ultimo anno il contesto macro-economico ha continuato a presentare forti complessità e incertezze per i nostri settori di business e per l’intera industria manifatturiera a causa dei noti scenari geo-politici e congiunturali - sottolinea l’AD di Scm Group, Marco Mancini -. Nonostante questi fattori di criticità, il Gruppo ha continuato a investire per potenziare la propria presenza in nuovi settori di business attraverso due importanti acquisizioni: quelle di Tecno Logica, specialista nello sviluppo di soluzioni tecnologiche d’avanguardia, completamente integrate, ad elevato mix e produttività, e di Mecal Machinery, leader nel settore delle macchine per la lavorazione di profili in alluminio”.