Rimini, scippa la borsa dal cestino della bici: inseguito e arrestato dalla Polizia

Poteva trasformarsi nell’ennesimo furto sul lungomare, ma il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha sventato il colpo e fatto scattare le manette. Durante la scorsa notte, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, a Rimini come rinforzo per la stagione estiva, stavano pattugliando la zona costiera quando hanno notato una discussione sulla pista ciclabile. Un giovane di origini nordafricane stava discutendo animatamente con alcune ragazze sedute su delle biciclette a noleggio.

Sotto gli occhi dei poliziotti, il giovane ha allungato la mano nel cestino di una delle bici, ha afferrato la borsetta di una delle turiste ed è fuggito a gambe levate. Mentre le vittime lo rincorrevano urlando per chiedere aiuto, gli agenti si sono lanciati immediatamente all’inseguimento. Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a caricarlo sull’auto di servizio, non senza fatica.

La borsetta è stata immediatamente restituita alla proprietaria, che si è recata in Questura insieme alle amiche per sporgere denuncia. Il malvivente, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Dopo il processo con rito direttissimo previsto per oggi, l’uomo verrà preso in carico dall’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione e rimpatrio.