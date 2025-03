Rimini, schianto in scooter, gravissimo 15enne

Un ragazzo di 15 anni versa in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale che si è verificato sabato sera in via Acquario a Rimini.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 23. In base alle prime ricostruzioni da parte della polizia locale, coadiuvata sul posto anche dalla polstrada, il giovane si trovava in sella al suo scooter Yamaha (con targa di San Marino) proveniente da una via laterale chiusa dove si trovano alcuni parcheggi, quando ha cercato di imboccare via Acquario. Proprio in quel momento, sulla strada principale, stava sopraggiungendo una Opel Astra guidata da un quarantenne di origine bielorussa.

L’impatto fra auto e scooter è stato violento. Ovviamente ad avere la peggio è stato il ragazzo che è stato sbalzato contro le auto parcheggiate sul margine della via e poi è finito sull’asfalto. Da subito le sue condizioni sono sembrate gravi. Il 15enne è stato prontamente soccorso grazie all’arrivo di un’automedica e dall’ambulanza del 118. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno subito constatato la gravità delle ferite, tanto da disporre il trasporto del giovanissimo all’ospedale di Cesena dove si trova in terapia intensiva con prognosi riservata.

Nel corso dei rilievi gli uomini delle forze dell’ordine hanno anche provveduto agli accertamenti di rito sull’automobilista. L’uomo, però, non è risultato né sotto l’effetto di alcol né di stupefacenti. Ora polizia locale e polstrada stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica dello schianto. Sia il minorenne che il guidatore abitano in zona.