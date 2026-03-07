Rimini. Schianto fatale in discesa: muore ciclista in via Covignano

Un uomo di 42 anni, nato in Romania nel 1982 e residente nel riminese, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Covignano, all’altezza dell’incrocio con via delle Grazie. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista stava percorrendo la strada in discesa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La bicicletta è andata a sbattere violentemente contro il muro di cemento sul lato destro della carreggiata, facendo cadere rovinosamente a terra il conducente.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 e la Polizia Locale: il ciclista è deceduto sul posto.

La Polizia Locale ha provveduto a effettuare i rilievi del caso e a regolare la viabilità nella zona, rimasta interessata dai soccorsi per diverse ore. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.