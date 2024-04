Scesa per pochi istanti da un treno in sosta nella stazione di Rimini, non è riuscita a risalire in tempo a bordo, dove era rimasta la figlioletta di 8 anni. Una Pasqua con un fuoriprogramma inaspettato quella andata in scena a Rimini domenica 31 marzo 2024. Il tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria, che ha fornito assistenza alla mamma in preda al panico, ha però permesso di rintracciare la piccola e di riconsegnarla alla madre.