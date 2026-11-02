Rimini, scatta l’ora di Ecomondo: la fiera green da record conquista la Riviera

Tutto è pronto alla Fiera di Rimini per l’inaugurazione della ventinovesima edizione di Ecomondo, il salone internazionale di Italian Exhibition Group dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica. Da domani fino a venerdì la Riviera diventa la capitale green mondiale, accogliendo oltre 1.800 brand e un migliaio di buyer da ogni angolo del pianeta, con un’impronta estera mai così forte e il Messico come Paese ospite d’onore.

Attesi per il taglio del nastro della kermesse, dislocata su trenta padiglioni per 170mila metri quadrati di esposizione, i vertici di Ieg insieme al sindaco di Rimini, al presidente regionale Michele de Pascale e al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Durante i quattro giorni di fiera, tra distretti dedicati al riciclo, alla risorsa idrica e all’innovazione delle startup, si terranno più di settanta convegni tecnici. Il piatto forte parte subito domani con gli Stati Generali della Green Economy e la presentazione del rapporto annuale sullo stato della sostenibilità.