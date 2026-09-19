Rimini, scatta il braccialetto elettronico in Piazza Cavour: 23enne arrestato dai Carabinieri

Nelle prime ore della mattinata, i militari della Sezione Radiomobile di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza un giovane cittadino tunisino per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna e il contestuale allontanamento dalla casa familiare. A far scattare i soccorsi è stato proprio il dispositivo di controllo a distanza applicato al ragazzo, che ha inviato un segnale di allarme alla Centrale Operativa. La pattuglia è intervenuta subito in Piazza Cavour, dove ha rintracciato il 23enne all’interno del raggio di rispetto di mille metri dalla persona offesa. Dopo i controlli di rito, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la giornata di oggi.