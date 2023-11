Rimini. Scassina la porta del Centro di salute mentale per rubare metadone: i poliziotti lo trovano sotto una scrivania

Cerca di evitare l’arresto nascondendosi sotto la scrivania dell’ufficio dove è entrato scassinando la porta. Non è stata una mossa furba quella del tossicodipendente in crisi d’astinenza che domenica sera si è introdotto a caccia presumibilmente di metadone nella sede del Centro di salute mentale dell’Ausl di Rimini. Erano le 23,30 di domenica quando l’allarme anti intrusione della palazzina dell’ospedale Infermi ha iniziato a suonare. Una manciata di minuti e sul posto è arrivata una Volante dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura. Gli agenti hanno impiegato poco per rintracciare il ladro cui hanno sequestrato il kit del perfetto scassinatore. Il ladro è stato così arrestato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso: chiavi alterate e grimaldelli.