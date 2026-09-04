Rimini. Scarcerato lo “stalker del parcheggio”: per lui divieto di avvicinamento alla ex e braccialetto elettronico

Quel giorno l’uomo l’avrebbe attesa all’uscita della palestra. La donna avrebbe cercato di salire in macchina e chiudere lo sportello, ma lui glielo avrebbe impedito fisicamente. Lei, allora, gli avrebbe chiesto più volte di lasciarla andare e, di fronte alla sua insistenza, sarebbe stata costretta a rientrare nella palestra, dove il personale presente avrebbe allontanato momentaneamente l’uomo. Poco dopo, la 60enne lo avrebbe nuovamente visto transitare avanti e indietro davanti alla struttura. Tornata nel parcheggio, avrebbe deciso di non scendere più dall’auto, chiudendosi all’interno in attesa dei carabinieri. All’arrivo della pattuglia, il 57enne avrebbe tentato di allontanarsi, ma i militari lo hanno intercettato all’uscita del parcheggio. L’uomo era già stato ammonito dal questore di Rimini nel giugno scorso. Poche settimane fa, invece, la donna aveva presentato una querela per atti persecutori. La 60enne avrebbe raccontato ai militari che già a maggio l’ex compagno si era presentato nei pressi della sua abitazione, citofonando ripetutamente, telefonandole a qualsiasi ora e inviandole continui messaggi WhatsApp con la richiesta di parlare con lei. Sarebbe inoltre emerso un intervento della questura, sempre a maggio, per motivi riconducibili alla stessa vicenda.