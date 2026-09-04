Rimini. Scarcerato lo “stalker del parcheggio”: per lui divieto di avvicinamento alla ex e braccialetto elettronico

È stato scarcerato il 57enne, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, arrestato martedì dai carabinieri nel parcheggio di una palestra a Rimini mentre cercava di impedire alla donna di allontanarsi in auto, dando anche pugni contro la vettura. Per l’uomo, originario di Faenza ma residente a Savignano sul Rubicone, il gup Raffaele Deflorio, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto una misura cautelare meno afflittiva del carcere, come avanzato dal difensore, l’avvocato Massimo Melillo del foro di Rimini, non accogliendo quindi la richiesta del pm. Il 57enne dovrà così rispettare il divieto di avvicinamento a non meno di 1.000 metri dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. In aggiunta, non potrà comunicare con nessun mezzo con la donna, né avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati, come l’abitazione, la palestra e un locale di Longiano dove l’uomo, in passato, avrebbe perseguitato la ex. Se il 57enne non dovesse prestare il consenso al braccialetto, si vedrà costretto a rispettare l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza.