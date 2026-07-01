Rimini, scappa in spiaggia e si tuffa in mare per disfarsi della droga, ma viene comunque arrestato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti della polizia locale di Rimini al termine di un inseguimento conclusosi in spiaggia, dove il fermato si è gettato in acqua nel tentativo di liberarsi della sostanza stupefacente che aveva con sé.

Gli agenti in borghese della squadra giudiziaria, impegnati nel servizio di prevenzione lungo via Regina Margherita, hanno notato due persone scambiarsi qualcosa con fare sospetto e hanno deciso di intervenire. Mentre una parte della pattuglia fermava e identificava il presunto acquirente, gli altri operatori si sono messi sulle tracce del venditore, che accortosi di essere stato individuato ha cercato di allontanarsi rapidamente. L’inseguimento si è sviluppato prima sul lungomare e poi in spiaggia, dove l’uomo è entrato in acqua nel tentativo di disperdere alcuni involucri che aveva addosso, solo in parte recuperati dagli agenti al termine delle operazioni.

Al termine degli accertamenti il 47 enne è stato arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sequestrate alcune dosi di hashish trovate durante l’inseguimento. L’arrestato ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di via della Gazzella, in attesa di comparire questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.