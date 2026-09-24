Rimini, sbaglia la causa contro l’assicurazione: avvocata condannata a pagare 14mila euro

Una barca sparita nel lontano 1999, una causa avviata per recuperare i soldi, un’assicurazione che non paga e, alla fine, un processo contro l’avvocata che avrebbe dovuto difendere gli interessi della società. È una lunga vicenda giudiziaria, durata quasi trent’anni, quella arrivata fino alla Corte d’Appello di Bologna, che ora ha sostanzialmente confermato la responsabilità professionale della legale, condannandola a pagare oltre 14mila euro di compensi per il giudizio d’appello, oltre agli altri oneri previsti dalla legge.