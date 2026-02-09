Rimini sarà la capitale mondiale della tecnologia: nel 2029 arriva Euromat al Palacongressi

Sarà il Palacongressi di Rimini ad ospitare la ventesima edizione di Euromat, dal 2 al 6 settembre 2029. Sono attesi circa 2000 ospiti internazionali provenienti dal mondo accademico e dall’industria per approfondire le tematiche della scienza e della tecnologia dei materiali più innovativi e studiarne performance, possibilità di riciclo, sostenibilità.

Un successo salutato da Italian Exhibition Group con particolare soddisfazione, sia per il prestigio del congresso biennale che per il suo ritorno a Rimini dopo l’edizione che si svolse nel 2001, uniche tappe italiane di Euromat.

Il board internazionale della FEMS, Federazione delle Società Europee dei Materiali, ha scelto la candidatura di Rimini, avanzata dall’Associazione Italiana di Metallurgia – AIM, dopo l’edizione 2025 svoltasi a Granada. Nel 2027 Euromat si terrà a Graz, in Austria.

“La condivisione della scienza e della tecnologia dei materiali – dice Silvano Panza, presidente dell’Associazione Italiana di Metallurgia - consente alla comunità accademica e manifatturiera di affrontare le sfide in tutti i settori: dall’energia, all’ambiente e ai trasporti, fino alla sanità e alla sicurezza. Siamo particolarmente contenti di essere a Rimini nel 2029, destinazione per la quale abbiamo potuto contare su un dossier completo e di grande soddisfazione”.

“L’evento è prestigioso e complesso dal punto di vista organizzativo – aggiunge Annalisa Pola, referente AIM nel board FEMS e professore ordinario di metallurgia all’Università di Brescia – La candidatura del Palacongressi di Rimini ha ben risposto sia alla domanda di una struttura flessibile e moderna, sia a quella di una città orientata alla ospitalità e nota nel panorama internazionale. Tanti di noi ricordano con favore l’edizione sempre organizzata da AIM a Rimini 25 anni fa. Ora, al lavoro per preparare una grande edizione”.

“Il congresso europeo della FEMS – conclude Fabio De Santis, direttore Event & Conference di IEG – allunga la serie di congressi internazionali in programma sul territorio nei prossimi anni. Al momento sono tredici gli appuntamenti di questo livello nel prossimo triennio, ma le candidature avanzate sono molteplici e confidiamo in altri successi. Oltre al team del Palacongressi, ringrazio AIM Associazione Italiana Metallurgia che ha deciso di puntare su Rimini e il Palacongressi per questo ambizioso progetto. È un risultato a vantaggio anche del nostro tessuto alberghiero, stimolato ad insistere sulla strada dell’innovazione dell’offerta per accreditare Rimini quale destinazione perfettamente idonea ad ospitare eventi internazionali”.