Rimini, Sara e Alice si fanno onore al Dictée di Saint-Maur-des-Fossés

Rimini
  • 03 dicembre 2025
Le studentesse premiate (accompagnate da Claudia Berretta) insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad
Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, nel pomeriggio di martedì 2 dicembre in sala della Giunta, le studentesse Sara Paratore del Liceo Linguistico Giulietta Masina e Alice Vergni dell’Istituto Tecnico Marco Polo per congratularsi personalmente dei risultati ottenuti al Dictée di Saint-Maur-des-Fossés.

Le due giovani studentesse, accompagnate dalla funzionaria dell’ufficio Gemellaggi Claudia Berretta, hanno partecipato lo scorso 22 novembre alla prestigiosa competizione di dettato francese, classificandosi in ottima posizione: una sul terzo gradino del podio e l’altra subito dietro.

Durante l’incontro le studentesse hanno raccontato della calorosa accoglienza ricevuta dalla comunità francese e il primo cittadino si è complimentato con loro per il successo in questa competizione. Tenendo alto il nome della città le studentesse hanno dato modo di sottolineare l’importanza delle relazioni di gemellaggio tra Rimini e Saint-Maur-des-Fossés, città con cui è stato siglato il primo patto di gemellaggio nel 1967.

