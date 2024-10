Rimini. “Sapori della solidarietà”, raccolti 6mila euro per Cittadinanza - Gallery

Una sfida ai fornelli per aiutare i bambini del Kenya. Una gara tra improbabili cuochi per supportare i minorenni di Nairobi affetti da patologie neurologiche. Sapori e solidarietà sono andati a braccetto, giovedì sera, nel suggestivo scenario, vista mare, del Rockisland. Che alla fine ha permesso agli organizzatori, l’associazione Cittadinanza onlus, 25 anni di attività sul campo, di raccogliere 6.000 euro da destinare interamente al progetto Kenya. Soddisfatto il presidente dell’associazione, il medico e imprenditore Maurizio Focchi che dal 1999 si occupa di salute mentale e disabilità nei Paesi a basso reddito. «In territori e realtà dove le patologie neurologiche sono spesso fonte di pregiudizi e credenze popolari – spiega Focchi -, con conseguente emarginazione e isolamento di chi ne è affetto, Cittadinanza cerca di restituire agli ultimi la dignità di cittadini, tramite assistenza medica, riabilitazione, reinserimento sociale, coinvolgimento e formazione delle famiglie e della comunità locale». In tanti hanno risposto a questa vera e propria cena solidale: 180 riminesi che hanno gremito il locale, al porto canale, per contribuire, con un’offerta, all’iniziativa socio-sanitaria. Presenti, tra gli altri, il vescovo Nicolò, l’assessore Kristian Gianfreda, e il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. Tre le squadre di chef improvvisati in gara, affiancate dallo staff del Rockisland: il team Fluxo, capitanato dal coach Andrea Lombardi e dall’ex sindaca di Santarcangelo Alice Parma; quello degli avvocati, guidato dall’ex assessore Moreno Maresi; e, infine, la squadra dei bagnini di Piacere Spiaggia Rimini, con Mauro Vanni al comando, che alla fine, su voto dei commensali, è stata premiata come gruppo cuochi improvvisati più bravo.