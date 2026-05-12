Rimini, Sapori della Solidarietà, raccolti 17.485 euro per le mamme di Nairobi

RIMINI. Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l’edizione riminese di “Sapori della Solidarietà”, la cena di beneficenza organizzata da Cittadinanza ETS che lunedì 11 maggio ha riunito al Rockisland tre squadre del territorio in una sfida ai fornelli all’insegna della solidarietà.

L’evento ha raccolto oltre 8.000 euro, che insieme al raddoppio di Myo, al contributo di Rivierabanca e alle altre donazioni alla raccolta “Una nuova luce negli occhi” hanno portato il totale a 17.485€, che si trasformeranno in percorsi di supporto psicologico, autonomia e speranza per tante mamme di bambini/e con disabilità di Nairobi.

Protagoniste della sfida sono state le tre squadre composte da bagnini della Riviera insieme al Consorzio Piacere Spiaggia Rimini, giornalisti e giornaliste di diverse testate del territorio e negozianti del mondo della moda riminese, che si sono messe in gioco preparando tre diverse portate. A decretare la vittoria è stato il pubblico presente, che ha degustato e votato le portate in gara premiando la squadra dei bagnini.

La serata ha visto la partecipazione di oltre 180 persone tra sostenitori, squadre e volontari, in un clima conviviale e partecipato che da sempre caratterizza “Sapori della Solidarietà”.

Uno dei momenti più significativi è stata la proiezione di un video realizzato dal giornalista Francesco Cavalli, dedicato a una delle mamme coinvolte nel progetto. Una testimonianza diretta di come il supporto psicologico, l’empowerment economico e la solidarietà possano davvero restituire una nuova luce negli occhi.

L’iniziativa ha coinvolto oltre ai volontari anche Consorzio Piacere Spiaggia Rimini, Rivierabanca, CNA Rimini, Trattoria La Marianna e Bar Pasticceria Vecchi.

Cittadinanza ETS, fondata a Rimini nel 1999 dal medico e imprenditore Maurizio Focchi, opera in Kenya, Etiopia e India con progetti di cooperazione internazionale nel campo della salute mentale e della disabilità. L’evento è stato realizzato nell’ambito delle attività di sensibilizzazione del progetto BRIDGES, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna (CUP n. E41B25000530009).