Rimini. Santa Maria Ausiliatrice, tre giorni di festeggiamenti

Per lunghi mesi (lo sa bene chi frequenta la zona di piazza Marvelli) è stata “incerottata”: parliamo della facciata della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, che ha avuto bisogno di qualche “ritocchino” ai suoi elementi architettonici dopo i lunghi anni di esposizione alla salsedine. Oggi che il mosaico dell’Ausiliatrice ha riacquistato i suoi colori vivaci e il rosone il suo candore, e che lo stendardo di Luogo giubilare (uno tra i diciotto della Diocesi) fa bella mostra di sé, la comunità salesiana si prepara a vivere tre giorni di festa in occasione della solennità di Santa Maria Ausiliatrice.

“Salesiani in festa! Una famiglia che si ritrova. Un’amicizia che si rinnova” torna con la sua terza edizione nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio: al ricco calendario di celebrazioni si affiancheranno spettacoli musicali, tornei sportivi, animazione per bambini, buon cibo, nel segno della sana allegria tanto amata da don Bosco. La festa parrocchiale si inserisce – tra l’altro – nel ricco calendario di eventi di quest’anno speciale, che ha visto nel mese di aprile la celebrazione del centenario dalla visita (avvenuta il 5 aprile 1925) del beato don Filippo Rinaldi, terzo successore di don Bosco, alla casa salesiana di Rimini, a pochi anni dalla sua fondazione.

«Maria è la causa della nostra gioia e la festa dell’Ausiliatrice – commenta il parroco, don Roberto Smeriglio – è il nostro modo di dire grazie. Perché, come ci insegna don Bosco, una casa senza festa è come un corpo senza anima».

Si parte venerdì 23 maggio con le Sante Messe alle 7.00 e alle 9.00. Alle 9.30 una grande occasione di gioia e di preghiera, con l’arrivo in Chiesa della effigie miracolosa della Madonna della Misericordia proveniente dal Santuario di Santa Chiara; alle ore 10.00 la Santa Messa, celebrata da don Giuseppe Pandolfo, sarà animata dai bambini e dai docenti della Scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice; nel pomeriggio si avrà infine la solenne celebrazione delle ore 18.00 presieduta da Mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini. Sabato 24, festa liturgica di Maria Ausiliatrice, a celebrare la Santa Messa delle ore 18.00 sarà il vescovo emerito Monsignor Francesco Lambiasi; seguirà la processione per le vie della parrocchia accompagnata dalla Banda giovanile della Città di Rimini. Domenica 25, la Santa Messa delle ore 10.30 costituirà il momento del ringraziamento alla Vergine; al termine della celebrazione, verrà impartita la benedizione agli sposi negli anniversari di matrimonio.

Le società O.Sa.R. per il calcio e PGS Omar per la pallavolo, le due espressioni dello sport in ambito salesiano, daranno vita a vari tornei sportivi, riservati in particolare ai più giovani. Scenderanno in campo anche i senior in un torneo di calcetto organizzato da “Gli amici del Panda”, associazione nata tre anni fa in memoria di Francesco “Panda” Pandolfi (grande sportivo, che per lunghi anni ha frequentato l’oratorio salesiano) a sostegno della lotta contro il tumore al pancreas. All’associazione sarà devoluto il ricavato del Torneo di Burraco solidale (Trofeo Ristorante Giusti) in programma sabato 24 alle ore 20.30.

Sul fronte degli spettacoli, tanta musica per tu i gusti. Venerdì 23, in cortile, “Genio & Friends” intratterranno il pubblico con uno spettacolo di musica e ballo adatto a grandi e piccoli, per una serata di spensierata allegria. Sabato 24, per il terzo trofeo messo in palio dal Rose&Crown, saliranno sul grande palco allestito in oratorio i solisti e le band giovanili che hanno partecipato al Contest musicale organizzato in collaborazione con lo storico pub riminese. A proclamare i vincitori saranno una giuria tecnica e i voti del pubblico presente.

Apriranno la serata i TNT e i SoundCheck, le due band di giovanissimi talenti vincitrici delle precedenti edizioni. Interverrà per un saluto anche il sindaco Jamil Sadegholvaad: come ha avuto modo di raccontare, anche per lui, da ragazzo, il “Ci vediamo dai Sale” era l’appuntamento per tanti pomeriggi da condividere in amicizia.

Spazio per i più piccoli domenica 25.

Nel pomeriggio, tornei di biliardino, scacchi e dama; previsti anche Trucco&parrucco, con attività di truccabimbi e l’iniziativa “Intrecci”, in collaborazione con la Cooperativa Eucrante, e uno spettacolo di magia. Presenteranno un breve spettacolo anche gli scolari della scuola primaria delle FMA e i bambini delle classi del catechismo sotto la supervisione di Valentina Corsi della Scuola di danza IDance. Alle 20.30, dopo il successo dello scorso anno, tornano in scena gli studenti del Liceo scientifico e musicale “Albert Einstein”, capitana dalla professoressa Manuela Giallongo. Ad immergerci in una atmosfera magica, che ci inviterà a “sentire i colori con la bellezza dell’anima”, sarà lo spettacolo “Kállos”, che vedrà cimentarsi in una performance di acro-figures, musica, recitazione e canto oltre 40 ragazzi. Nelle tre giornate, per vivere appieno la festa e stare in compagnia, da metà pomeriggio a fine serata sarà a disposizione un servizio di ristorazione con le specialità del territorio. Prevista anche una sottoscrizione a premi a sostegno delle iniziative parrocchiali, con estrazione domenica 25 maggio.