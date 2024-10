Rimini, San Gaudenzo 2024: il programma degli appuntanenti

Rimini si prepara a celebrare la festività del patrono della città con il tradizionale appuntamento con il Concerto per la Festività di San Gaudenzo che torna sabato 12 ottobre alle ore 21 al Tempio Malatestiano. Giunto ormai alla sua diciassettesima edizione e promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con la Cappella Musicale Malatestiana alla presenza del Vescovo Nicolò Anselmi, diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza ad esibirsi saranno l’Orchestra e il Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini insieme ai solisti: Federica Livi (soprano), Isabella Orazietti (soprano), Sara Rocchi (contralto); Marco Mustaro (tenore), Li Shuxin (basso). Il concerto, a ingresso libero, prevede l’esecuzione del seguente programma: L’arte della fuga BWV1080 di J.S. Bach e Messa di Rimini 1809 per soli, coro e orchestra di G. Rossini. Da sabato 12 a lunedì 14 ottobre al Borgo Sant’Andrea si festeggia il patrono di Rimini con la Festa del Borgo Sant’Andrea, XII edizione, che porta il titolo ‘Le Arti e le Visioni’. Le strade del borgo si animano con eventi per tutta la famiglia, spettacoli dal vivo, mercatino, incontri culturali, gastronomia, iniziative per bambini, senza dimenticare la solidarietà. Curata dalle Acli provinciali e dalla Parrocchia di San Gaudenzo, l’iniziativa comincia già da sabato pomeriggio. Gli spettacoli dal vivo si svolgono sui palchi di piazza Mazzini e di via Melozzo da Forlì, e si accompagnano alle esibizioni degli artisti di strada e alle performance itineranti. Ogni sera un concerto con Filippo Malatesta, Nashville & Backbones, i Moka Club, Il Diavolo & l’Acqua Santa. Mostre e piccoli eventi sono ospitati nei cortili privati di via Saffi, aperti per l’occasione a borghigiani e curiosi. La festa sarà animata anche da cori alpini, in occasione della celebrazione del 90° anniversario dalla fondazione del gruppo Alpini riminese (sabato ore 19.30). Arricchiranno il programma le iniziative per bambini con marionette e burattini, spettacoli di giocoleria e micromagia, clown e bolle di sapone giganti, i giochi del passato e la fattoria degli animali. E quando il sole comincia a tramontare, si accendono le luci sui muri del Borgo con le proiezioni della Rimini sparita del secolo scorso e le illustrazioni di Samuele Grassi che disegnano una Rimini sommersa immaginaria. Per permettere lo svolgimento della festa è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare e il divieto di sosta nelle vie del Borgo interessate dalle ore 06.00 del 12/10/2024 alle ore 06.00 del 15/10/2024. Per info e programma festa: www.borgosantandrea.net

Lunedì 14 ottobre la tombola

Fulcro della festa, come di consueto, il giorno del Santo Patrono (14 ottobre) in piazza Cavour si svolge la tradizionale Tombola di San Gaudenzo, giunta alla sua 67° edizione, per un pomeriggio di festa e di beneficenza a favore di progetti della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Rimini. L’iniziativa prevede la partecipazione della Banda Città di Rimini che si esibirà dalle ore 15, mentre l’inizio dell’estrazione dei numeri della Tombola è previsto per le ore 16.30. Quest’anno viene allestita anche una Mostra fotografica sul centro cittadino di Rimini e sulle passate edizioni della tombola, in collaborazione con RiminiSparita.

Musei aperti

In occasione della festa del Patrono, il 14 ottobre, i Musei comunali, dal Museo della Città, alla Domus al Fellini Museum, resteranno aperti al pubblico anche il lunedì, permettendo di visitare anche le mostre allestite sia al Palazzo del Fulgor, mostra fotografica su Ugo Tognazzi e mostra di Pino Boschetti ‘Dipingere in dialetto’, sia all’Ala di Isotta di Castel Sismondo che ospita la grande mostra dedicata alle cover d’artista. Ad animare il centro storico ci saranno anche i mercatini autunnali: domenica 13 ottobre la fiera d’Autunno con i prodotti autunnali e lunedì 14 Artigiani al centro in piazza Tre Martiri.