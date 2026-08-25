Rimini, Salvini al Meeting: “L’Italia non sarà mai il campo profughi in Europa”

Rimini
  • 25 agosto 2026
Rimini, Salvini al Meeting: “L’Italia non sarà mai il campo profughi in Europa”

“L’Italia non è non sarà mai il campo profughi in Europa”. È il messaggio che lancia agli altri Paesi europei il leader della Lega Matteo Salvini dal Meeting di Comunione e liberazione in corso a Rimini. “Lo dico con tutta l’amicizia possibile ai colleghi tedeschi - aggiunge - prima di rispedire clandestini in Italia dovrebbero togliere la bandiera tedesca dalle navi di Ong che scaricano clandestini in Italia”. E se il Papa afferma che vengono prima le persone poi i confini, “sono d’accordo”, ma “i confini comunque esistono e vanno presidiati”.

Taglio delle accise

Salvini ha aggiunto che domani, mercoledì 26 agosto, si terrà un Consiglio dei ministri sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Intanto, aggiunge, “proveremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Occorrono dei soldi e ovviamente vanno chiesti laddove ci sono”. Domani sul tavolo del Cdm, ribadisce, c’è la proroga del taglio delle accise “per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, qualcosa di più sostanzioso. E quindi servono soldi”.

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