Rimini, Salvini al Meeting: “L’Italia non sarà mai il campo profughi in Europa”

“L’Italia non è non sarà mai il campo profughi in Europa”. È il messaggio che lancia agli altri Paesi europei il leader della Lega Matteo Salvini dal Meeting di Comunione e liberazione in corso a Rimini. “Lo dico con tutta l’amicizia possibile ai colleghi tedeschi - aggiunge - prima di rispedire clandestini in Italia dovrebbero togliere la bandiera tedesca dalle navi di Ong che scaricano clandestini in Italia”. E se il Papa afferma che vengono prima le persone poi i confini, “sono d’accordo”, ma “i confini comunque esistono e vanno presidiati”.