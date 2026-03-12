Rimini, salvata cucciola di rottweiler, la padrona l’aveva abbandonata da 4 giorni in una stanza

A Rimini la scorsa settimana gli agenti dell’Ufficio Ambiente della Polizia Locale hanno sequestrato un rottweiler trovato abbandonato senza cibo né acqua all’interno di un alloggio di una struttura ricettiva di Marina Centro.
La scorsa settimana i gestori di un residence hanno contattato la Polizia Locale segnalando l’irreperibilità di una giovane donna, ospite della struttura: la ragazza non rispondeva al telefono da quattro giorni, nonostante un biglietto affisso alla porta del suo alloggio. Da quella stanza si levavano continui lamenti: dentro, chiusa e sola, c’era un giovane cane femmina di razza rottweiler. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il cane privo di cibo e acqua, circondato dalle proprie feci e in evidente stato di stress. La cucciola, di 7 mesi che si chiama Athena, è stata immediatamente condotta al canile comunale “Stefano Cerni”, dove le veterinarie responsabili della struttura lo hanno visitato, riscontrando un quadro preoccupante: il cane era sottopeso e fortemente parassitizzato.