Rimini, salvata cucciola di rottweiler, la padrona l’aveva abbandonata da 4 giorni in una stanza

La scorsa settimana i gestori di un residence hanno contattato la Polizia Locale segnalando l’irreperibilità di una giovane donna, ospite della struttura: la ragazza non rispondeva al telefono da quattro giorni, nonostante un biglietto affisso alla porta del suo alloggio. Da quella stanza si levavano continui lamenti: dentro, chiusa e sola, c’era un giovane cane femmina di razza rottweiler. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il cane privo di cibo e acqua, circondato dalle proprie feci e in evidente stato di stress. La cucciola, di 7 mesi che si chiama Athena , è stata immediatamente condotta al canile comunale “Stefano Cerni”, dove le veterinarie responsabili della struttura lo hanno visitato, riscontrando un quadro preoccupante: il cane era sottopeso e fortemente parassitizzato.

Alla proprietaria sono state elevate due sanzioni da 150 euro ciascuna — una per il mancato benessere dell’animale e una per l’igiene degli spazi (ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 2005) e verrà deferita all’Autorità giudiziaria. Il cane rimane sotto sequestro amministrativo in attesa che la Procura valuti il sequestro in sede penale; nelle attuali condizioni, non potrà essere restituito alla proprietaria. Il dato si inserisce in un quadro cittadino che segnala delle criticità: nel 2025 le segnalazioni per malgoverno e maltrattamento di animali hanno raggiunto quota 177, e le prime settimane del 2026 ne registrano già 30, con 15 sanzioni comminate.

Questo sequestro è il primo del 2026 e si inserisce in un’attività complessa e impegnativa che la Polizia Locale conduce sistematicamente da anni. Nel 2025 l’Ufficio Ambiente ha gestito 177 segnalazioni, che hanno riguardato casi eterogenei: dal mancato benessere etologico di cani, gatti e persino un pappagallo, al ritrovamento di un cane deceduto e abbandonato, fino al maltrattamento di gatti in una colonia felina, a cinque episodi di aggressione — quattro tra animali e uno da cane a persona, con referto medico — e ancora fenomeni di bivacco e accattonaggio con animali al seguito, cani liberi nei parchi e segnalazioni per abbaio molesto. Le 16 sanzioni amministrative comminate nel corso dell’anno hanno prodotto un totale di oltre 3.100 euro; a queste si aggiungono poi tre sequestri amministrativi di cani e cinque informative di reato trasmesse all’Autorità giudiziaria.

Nelle prime settimane del 2026 si sono registrate già 30 segnalazioni, con 15 sanzioni comminate per un totale di 1.250 euro, a cui si aggiunge proprio il sequestro di Athena della scorsa settimana. Un aumento probabilmente dovuto anche all’ampliamento del servizio. Dall’inizio dell’anno infatti l’Ufficio Ambiente della Polizia Locale ha attivato un ricevimento telefonico specifico nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì - dalle 12.00 alle 14.00 - ai numeri 0541-704441 e 339-7729051, con la possibilità di prenotare anche un colloquio in presenza presso il Comando di Via della Gazzella 27, negli stessi orari, con personale specializzato nel contrasto al maltrattamento animali.