RIMINI. Universal Air, che avrebbe dovuto collegare Rimini con Monaco e Malta, non volerà più da fine maggio ad ottobre come era stato annunciato tempo fa. I biglietti della compagnia aerea maltese non sono infatti più in vendita. La frequenza doveva essere quella di un volo a settimana. Non ci sarà quindi un collegamento di linea diretto con la Germania, che resterà collegata al Fellini solo con i voli organizzati da Ieg in occasione dei grandi eventi fieristici.