Rimini, sale sulla gru del nuovo asilo nido: protesta per gli stipendi non pagati VIDEO

Momenti di forte tensione questa mattina a Rimini, in via Pindemonte, dove un operaio di origine egiziana è salito in cima alla gru del cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido. Alla base del gesto estremo, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe il mancato pagamento dello stipendio. Una situazione di grave difficoltà che ha spinto l’uomo a scegliere la via della protesta ad alta quota per attirare l’attenzione sul proprio dramma lavorativo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati a mediare con il lavoratore per convincerlo a scendere in sicurezza e ad avviare le verifiche sulla sua situazione contrattuale. Il sindacato: “Lavoratori non pagati da 5 mesi”