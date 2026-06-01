Rimini, sale sul tetto e vuole togliersi la vita: salvato dopo 25 ore di trattativa dai Carabinieri - Gallery

Vuole togliersi la vita, viene salvato dai Carabinieri e dagli amici dopo 25 ore di trattativa. A Rimini si è conclusa con un felice epilogo, nella serata di ieri, una complessa operazione che ha visto in campo militari dell’Arma impegnati ininterrottamente per 25 ore per salvare un 46enne riminese.

L’allarme è scattato intorno alle 19 di sabato 30 maggio: l’uomo, in cura per pregresse problematiche e in preda a un fortissimo stato di agitazione, dopo essersi provocato gravi lesioni al petto e agli arti con tre coltelli, si è portato sul tetto a spiovente di una palazzina a tre piani utilizzando il lucernario della mansarda.

Giunta la chiamata alla Centrale Operativa da parte dei familiari, sono stati così fatti intervenire sul posto il negoziatore del Comando Provinciale e una squadra “swat” delle S.O.S. (Squadre Operative di Supporto) del 5° Reggimento “Emilia Romagna”. Venivano altresì attivati i Vigili del Fuoco e il 118, mentre equipaggi dell’Arma procedevano a cinturare l’area.

Il protrarsi nel tempo ha richiesto l’aiuto di altre squadre SOS da Bologna e il negoziatore riminese è stato affiancato progressivamente da quelli dei Comandi Provinciali di Ravenna e Bologna, che hanno agito con il costante supporto a distanza del Nucleo Negoziatori del G.I.S. - Gruppo Intervento Speciale di Livorno. Nonostante le difficoltà a fronte della reticenza dell’uomo, che passeggiava sui coppi della copertura sporgendosi ripetutamente dal cornicione, i colloqui, anche grazie al prezioso contributo di familiari e amici, si sono conclusi positivamente poco dopo le 20 della domenica, quando l’uomo si è convinto a desistere dall’intento. Disidratato e fortemente provato per la prolungata esposizione al sole e per le ferite che si era inferto, l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale Infermi di Rimini per ricevere le cure del caso e la necessaria assistenza psicologica.