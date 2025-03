Rimini, sale sul tetto di una palazzina e minaccia di buttarsi per impedire i lavori di riqualificazione

Sale sul tetto e minaccia di gettarsi nel vuoto, per impedire che gli operai iniziassero i lavori di manutenzione dello stabile per evitare le infiltrazioni di acqua proprio dal tetto. È successo ieri mattina in una traversa di via Tonale a Rimini dove un uomo di 40 anni, un professionista riminese, in netto contrasto con la maggioranza dei condomini che avevano dato il via libera all’intervento, è salito sul tetto del palazzo dove vive bloccando per circa due ore l’inizio dei lavori. Dalle 9 del mattino fino alle 11 è stato un vero e proprio parapiglia con tutti i residenti in strada. Sul posto sono giunte anche tre volanti della Questura di Rimini, un’unità dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. L’uomo sul tetto prima dell’arrivo della polizia non ne voleva sapere di scendere. Anzi si è sporto verso il basso dal tetto della palazzina di circa tre piani e ha minacciato di fare un volo di almeno una decina di metri. Una situazione che di fatto ha impedito alla ditta di iniziare i lavori come erano stati già da tempo programmati.