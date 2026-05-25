Rimini, sale la febbre per Vasco Rossi: fuori dallo stadio ci sono già i fan in tenda

La febbre sale per il grande show di Vasco Rossi: decine di tende sono spuntate come funghi, fuori dallo stadio Romeo Neri, e dentro ci sono i numerosi fan che stanno già facendo la “fila” con diversi giorni di anticipo. Una scena che non è così insolita quando si parla del rocker di Zocca. Basti pensare che l’occupazione delle strutture ricettive sta viaggiando verso il tutto esaurito. È l’effetto Vasco, insomma, che ha travolto Rimini in vista del doppio appuntamento con il rocker 74enne, in programma il 29 e 30 maggio, allo Stadio “Romeo Neri”. Nel dettaglio, per venerdì è in agenda il soundcheck, dedicato ai soli iscritti al Blasco fanclub, andato subito sold out. Sabato invece è prevista la data zero del tour Vasco Live 2026 che poi attraverserà la penisola.