Rimini. Sadegholvaad è il “Sindaco del Liscio”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad è stato insignito della “caveja”, riconoscimento consegnato da Giordano Sangiorgi e Mirco Ermeti a nome dell’intero movimento del liscio, per aver inserito questa tradizione romagnola nei programmi internazionali della Notte Rosa e di Capodanno. Nella stessa serata il sindaco ha premiato le scuole di ballo Le Sirene Danzanti, Rimini Dance Company, Formazione Danze Romagna, New Dance Club, Gruppo Folk Italiano alla Casadei e l’Associazione Esplora, nell’ambito del format “100 coppie verso i 100 anni del Liscio”, che si festeggeranno nel 2028.

La cornice è stata quella della Liscio Street Parade, giunta alla sua terza edizione: due serate sold out a Piazzale Kennedy, con migliaia di persone che hanno cantato e ballato al ritmo delle orchestre di Roberta Cappelletti e La Storia di Romagna. Spazio anche ai Santa Balera, giovane formazione che porta innovazione nel mondo folkloristico, e alla prima nazionale di “Festa Figarola”, interpretata dalle Emisurela con Lorenzo Kruger dei Nobraino. L’evento ha ottenuto visibilità nazionale grazie alle dirette di Rai News e TGR Emilia-Romagna.

La manifestazione si chiude questa sera, lunedì 22 giugno, alle ore 21 in Piazzale Kennedy con l’orchestra di Luca Bergamini.