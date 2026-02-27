Rimini, sabato rider in piazza per chiedere “contratti veri” e la fine del cottimo

RIMINI. Rider in piazza domani a Rimini per chiedere “contratti veri” e la fine del cottimo. «Il terremoto giudiziario che ha travolto i giganti del food delivery arriva nelle piazze romagnole», scrive in una nota il sindacato USB Romagna. «Dopo il commissariamento di Glovo e, da ultimo, quello di Deliveroo Italy da parte della Procura di Milano per l’ipotesi di caporalato, l’Unione Sindacale di Base (USB Slang) lancia un grido d’allarme che risuona con forza anche a Rimini. Sabato 28 febbraio, a partire dalle ore 14:30, i rider del territorio si ritroveranno in Piazza Cavour per una giornata di mobilitazione nazionale. L’obiettivo è denunciare quello che il sindacato definisce il “crollo del castello di carte delle piattaforme”: un modello economico che, dietro il paravento della tecnologia e della modernità, nasconderebbe forme brutali di sfruttamento».

Ecco nel dettaglio le richieste: «Contratti veri: il passaggio immediato dal lavoro autonomo fittizio all’assunzione diretta tramite il CCNL Logistica e Trasporto, con garanzie su ferie, malattia e paga oraria dignitosa. Fine del cottimo: l’eliminazione dei pagamenti a consegna che spingono i rider a correre rischi eccessivi nel traffico cittadino. Sicurezza a carico delle aziende: la fornitura e la manutenzione dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) devono smettere di essere un costo per il lavoratore».

USB Rimini «chiede inoltre l’intervento delle istituzioni locali: davanti alla certificazione della magistratura sulla natura subordinata di questo lavoro, il Comune e la Prefettura non possono restare a guardare. Chiediamo tavoli permanenti di monitoraggio per garantire che la legalità torni sulle strade della nostra città. L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i rider di Glovo, Deliveroo e delle altre piattaforme operanti nel riminese, ma anche alla cittadinanza solidale, per dire insieme: “Real job, real contract – Schiavi mai!”.