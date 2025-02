Rimini, sabato preghiera per la pace alla Chiesa dei Paolotti

Fra Congo e Rwanda, nel territorio della città di Goma (nella provincia orientale del Nord Kivu, Repubblica democratica del Congo), è tornato a riaccendersi un focolaio di odio e violenza che già bruciava da molti anni. A questo proposito il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi (che in quella zona ha pure compiuto nel 2005 un viaggio missionario, come ha raccontato sull’ultimo numero del settimanale il Ponte), invita i fedeli, nella giornata di sabato 8 febbraio, a pregare la Madonna, Regina della Pace, in qualunque luogo si trovino, in famiglia, nei luoghi di lavoro e in quelli di studio, per la pace, la tregua, il perdono in Congo, ma anche in Terrasanta, in Russia, Ucraina. E in ogni luogo del mondo martoriato da violenze, conflitti e guerre.

Chi lo desidera potrà unirsi al rosario e all’Adorazione Eucaristica per il Giubileo, Tempo di Riconciliazione e di Pace, in programma sabato 8 febbraio, dalle ore 10.30 alle 12, al Santuario Sant’Antonio da Padova in piazza Tre Martiri, a Rimini, conosciuto anche come Chiesa dei Paolotti dal nome dei Frati Minimi om che vi prestano servizio.

Durante l’Adorazione Eucaristica ci sarà la testimonianza di don Emmanuel Mulindwa Mutazihara, originario proprio della Diocesi di Goma, in Congo. Don Emmanuel è a Rimini dal 2009, attualmente collaboratore pastorale nella parrocchia di Bordonchio e per la zona pastorale di Bellaria Igea-Marina.

Nell’anno del Giubileo, il Santuario Sant’Antonio da Padova (Chiesa dei Paolotti, piazza Tre Martiri, Rimini), ospita l’Adorazione Eucaristica quotidiana, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle 12.