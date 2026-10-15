Rimini, Ryanair fa base all’aeroporto, De Pascale: “L’abolizione della council tax funziona meglio del previsto”

La strategia sugli aeroporti della Regione Emilia-Romagna, con l’abolizione della council tax per i piccoli scali, “sta funzionando anche meglio di quanto avevamo sperato. Non appena girato la chiave, la macchina è partita molto veloce”. Lo sottolinea il presidente Michele de Pascale, questo pomeriggio al Ttg di Rimini per l’annuncio che Ryanair farà base al Fellini: è “veramente straordinario - commenta - apre nuove rotte in maniera molto significativa, su mercati di grandissimo potenziale per tutta la Riviera”, dall’Irlanda alla Svezia, senza dimenticare Germania e Polonia. Il tasso di internazionalizzazione della Riviera, prosegue, “deve aumentare in maniera molto forte. Non credo ci siano altri distretti turistici in Europa che fanno numeri così alti con una percentuale così bassa di stranieri e di passeggeri, e l’apertura di rotte internazionali è l’elemento principale”. Per cui “abbiamo un margine di crescita straordinario, anche su mercati che ora sono da prefisso telefonico”. E Rimini “si può vendere in maniera strutturata su un territorio più ampio”, può diventare un hub. Occorre però, avverte, rimanere uniti come territorio e Istituzioni, governo compreso. E da questo punto di vista, tra i Comuni della Riviera riminese c’è “un’alleanza forte, senza gelosie”, conclude.

La notizia di Ryanair è “meravigliosa”, esulta l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, con nuove rotte dal Fellini su mercati dove mancavamo, come la Svezia, e poi ci sono Germania, Inghilterra e Irlanda. I voli quest’estate, dopo lo stop alla council tax, prosegue, “sono andati bene. Ora dobbiamo impegnarci a farci conoscere nei Paesi connessi per aggiungere nuove persone”, anche grazie alla non scontata collaborazione tra i Comuni: “La sfida - insiste - è farsi conoscere e fare venire nuova gente da noi”.